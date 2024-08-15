Захватчики требуют от бизнеса на ВОТ поставить на воинский учет всех работников - ЦНС
Киев • УНН
российские захватчики на оккупированных территориях Украины требуют от бизнеса поставить всех работников на учет в военкоматах. Это часть подготовки к возможной мобилизации украинцев, особенно тех, кто не имеет российских паспортов.
российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины требуют от бизнеса поставить на учет всех работников в свои военкоматы. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
На временно оккупированных территориях россияне осуществляют подготовку к мобилизации украинцев. Местные оккупационные администрации требуют от бизнеса поставить на учет в фейковые военкоматы всех работников,
Детали
Согласно требованиям оккупантов, владельцам необходимо подать списки тех, кто не имеет российские паспорта и соответственно не состоит на учете оккупантов.
В Сопротивлении отмечают, что хотя мобилизация официально в рф не происходит, однако оккупанты активно вербуют новую силу на свою войну. В частности агитируют срочников заключать контракты, или людей на которых имеют рычаги влияния из-за уголовных дел и долгов.
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