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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Захватчики требуют от бизнеса на ВОТ поставить на воинский учет всех работников - ЦНС

Захватчики требуют от бизнеса на ВОТ поставить на воинский учет всех работников - ЦНС

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 22:36  •  1229 просмотра

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российские захватчики на оккупированных территориях Украины требуют от бизнеса поставить всех работников на учет в военкоматах. Это часть подготовки к возможной мобилизации украинцев, особенно тех, кто не имеет российских паспортов.

российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины требуют от бизнеса поставить на учет всех работников в свои военкоматы. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

На временно оккупированных территориях россияне осуществляют подготовку к мобилизации украинцев. Местные оккупационные администрации требуют от бизнеса поставить на учет в фейковые военкоматы всех работников,

- говорится в сообщении.

Детали

Согласно требованиям оккупантов, владельцам необходимо подать списки тех, кто не имеет российские паспорта и соответственно не состоит на учете оккупантов.

В Сопротивлении отмечают, что хотя мобилизация официально в рф не происходит, однако оккупанты активно вербуют новую силу на свою войну. В частности агитируют срочников заключать контракты, или людей на которых имеют рычаги влияния из-за уголовных дел и долгов.

Оккупанты завозят на ВОТ гастролеров из рф ко дню празднования "дня флага"14 августа 2024, 12:11 • 20523 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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