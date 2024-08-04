Оккупанты планируют масштабировать вывоз украинского зерна. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

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По информации, захватчики намерены увеличить масштабы вывоза украинского зерна, в частности, планируется расширение мощностей Мариупольского и Бердянского морских портов для наращивания объемов вывоза сельхозпродукции и других товаров, включая металлолом с захваченных украинских металлургических предприятий.

По данным, за время жатвы 2024 года на временно оккупированной Херсонщине было собрано более 1,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, где значительную часть собранного террористы планируют отправить за пределы захваченных земель.

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