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Захватчики хотят усилить контроль над информпространством на оккупированных территориях - ГУР

Захватчики хотят усилить контроль над информпространством на оккупированных территориях - ГУР

Киев  •  УНН

 • 10857 просмотра

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«роскомнадзор» получит финансирование для создания нового центра обработки данных и модернизации серверов. На оккупированных территориях уже запущено более 2500 сайтов для оккупационных администраций.

Агрессор стремится усилить контроль над информпространством на оккупированных территориях Украины, проинформировали в Главном управлении разведки Минобороны Украины в четверг, пишет УНН.

Детали

"С целью усиления контроля над информационным пространством внутри россии и на временно оккупированных территориях Украины государство-агрессор выделило дополнительное финансирование "роскомнадзора" - федеральный цензор должен создать новый "центр обработки данных" и модернизировать имеющиеся серверные мощности", - сообщили в ГУР в соцсетях.

Как отметили в разведке, такой шаг, по замыслу государства-агрессора, должен нарастить эффективность отслеживания и блокировки "нежелательного" контента. "Как всегда, россия стремится достичь как можно более высокого уровня информационной изоляции и полностью отрезать население от правды", - указали в ГУР.

Как сообщили в ГУР, агрессор осуществляет контроль над информационной средой на временно оккупированных территориях Украины, в частности через запуск более 2 500 сайтов для оккупационных администраций и других так называемых "органов власти". Эти ресурсы, как указано, созданы на базе российской платформы "ґосвеб", которая применяется для разработки сайтов органов власти государства-агрессора - россии.

кремль еще больше «закручивает гайки» населению на ВОТ - Сопротивление06.01.25, 17:32 • 37186 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
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