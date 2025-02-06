Загарбники хочуть посилити контроль над інформпростором на окупованих територіях - ГУР

Агресор прагне посилити контроль над інформпростором на окупованих територіях України, поінформували у Головному управлінні розвідки Міноборони України у четвер, пише УНН.

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"З метою посилення контролю над інформаційним простором всередині росії та на тимчасово окупованих територіях України держава-агресор виділила додаткове фінансування "роскомнадзору" - федеральний цензор повинен створити новий "центр обробки даних" та модернізувати наявні серверні потужності", - повідомили у ГУР у соцмережах.

Як зазначили у розвідці, такий крок, за задумом держави-агресора, має наростити ефективність відстежування та блокування "небажаного" контенту. "Як завше, росія прагне досягти якомога вищого рівня інформаційної ізоляції та повністю відрізати населення від правди", - вказали у ГУР.

Як повідомили у ГУР, агресор здійснює контроль над інформаційним середовищем на тимчасово окупованих територіях України, зокрема через запуск понад 2 500 сайтів для окупаційних адміністрацій та інших так званих "органів влади". Ці ресурси, як вказано, створені на базі російської платформи "ґосвеб", яка застосовується для розробки сайтів органів влади держави-агресора – росії.

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