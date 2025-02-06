Загарбники хочуть посилити контроль над інформпростором на окупованих територіях - ГУР

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Київ • УНН

 • 29849 перегляди

"роскомнадзор" отримає фінансування для створення нового центру обробки даних та модернізації серверів. На окупованих територіях вже запущено понад 2500 сайтів для окупаційних адміністрацій.

Агресор прагне посилити контроль над інформпростором на окупованих територіях України, поінформували у Головному управлінні розвідки Міноборони України у четвер, пише УНН.

Деталі

"З метою посилення контролю над інформаційним простором всередині росії та на тимчасово окупованих територіях України держава-агресор виділила додаткове фінансування "роскомнадзору" - федеральний цензор повинен створити новий "центр обробки даних" та модернізувати наявні серверні потужності", - повідомили у ГУР у соцмережах.

Як зазначили у розвідці, такий крок, за задумом держави-агресора, має наростити ефективність відстежування та блокування "небажаного" контенту. "Як завше, росія прагне досягти якомога вищого рівня інформаційної ізоляції та повністю відрізати населення від правди", - вказали у ГУР.

Як повідомили у ГУР, агресор здійснює контроль над інформаційним середовищем на тимчасово окупованих територіях України, зокрема через запуск понад 2 500 сайтів для окупаційних адміністрацій та інших так званих "органів влади". Ці ресурси, як вказано, створені на базі російської платформи "ґосвеб", яка застосовується для розробки сайтів органів влади держави-агресора – росії.

кремль ще більше “закручує гайки” населенню на ТОТ - Спротив06.01.25, 17:32 • 37307 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГоловне управління розвідки України
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