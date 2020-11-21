Мероприятия по случаю Дня Достоинства и Свободы в Киеве прошли спокойно и без нарушений - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Мероприятия по случаю Дня Достоинства и Свободы в Киеве прошли спокойно. Никаких правонарушений не зафиксировано, передает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы ГУ ЧП в Киеве.
"Сегодня, 21 ноября, согласно ранее поданным заявкам, в Киеве состоялись запланированные акции по случаю Дня Достоинства и Свободы. В течение дня работники полиции и нацгвардейцы следили за правопорядком в местах проведения мероприятий. Никаких правонарушений не зафиксировано", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, правоохранители продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок на улицах столицы.
Как сообщал УНН, сегодня активисты приехали под стены "Феофании", где лечится Зеленский, и привезли ему "лекарство" - асфальт.
Также напомним, что 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы - день начала событий, которые стали для Украины историческими: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.