Більше сотні автівок з активістами прибули до "Феофанії", де лікується Зеленський

Так, до лікарні прибули 163 автівки активістів. Недалеко від лікарні активісти вийшли з автомобілів, деякі з них тримають у руках синьо-жовтні та червоно-чорні прапори. Організатори повідомляли, що планують передати Президенту низку вимог.

Додамо, що колона автомобілів виїхала з вулиці Паркової.

Декілька активістів привезли з собою шматки асфальту, яку назвали "таблетками".

Додамо, що у "Феофанії" від коронавірусу лікується Президент України Володимир Зеленський та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, у Києві поліція посилила заходи безпеки у місцях проведення заходів з нагоди Дня Гідності та Свободи. Так, локації перевірили вибухотехніки та кінологи.

Як раніше повідомляв УНН, 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи — день початку подій, які стали для України історичними: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.