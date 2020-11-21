Заходи з нагоди Дня Гідності та Свободи у Києві пройшли спокійно і без порушень - поліція

"Сьогодні, 21 листопада, згідно з раніше поданими заявками, у Києві відбулися заплановані акції з нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи. Упродовж дня працівники поліції та нацгвардійці стежили за правопорядком у місцях проведення заходів. Жодних правопорушень не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

За даними пресслужби, правоохоронці продовжують забезпечувати публічну безпеку і порядок на вулицях столиці.

Як повідомляв УНН, сьогодні активісти приїхали під стіни "Феофанії", де лікується Зеленський, і привезли йому "ліки" - асфальт.

Також нагадаємо, що 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи — день початку подій, які стали для України історичними: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.