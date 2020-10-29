Запад несколько месяцев ищет повод затормозить финансовые вливания в Украину, КСУ не при чем – политолог

“Все эти демарши наших западных партнеров, заявления о том, что вот, дескать, это всё недемократическое решение, и будут введены определенно какие-то санкции, вплоть до безвиза доходит — это далеко не от решения КСУ. Дело в том, что они уже несколько месяцев ищут повод для того, чтоб затормозить какие-то финансовие вливания в Украину. Они не собираются давать нам кредиты в том объёме, в котором мы привыкли получать. Потому что, по-факту, украинское правительство, наша власть поставила в залог все те активы, которые интересуют наших западных партнеров. И возникает логичный вопрос: а зачем тогда нам давать еще какие-то кредиты, если мы по-сути подписали уже почти”, — считает Лазарев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС может запустить механизм приостановления безвиза из-за решения КСУ — нардеп

Дальше, по его мнению, перед Западом встанет вопрос покупки этих активов, а сама покупка произойдет, когда цена будет более выгодной - с его слов, в “пик кризиса”.

"Это один из моментов, почему такие демарши в последнее время мы видим от западных партнеров, от послов G7, ЕС, всяческие заявления по поводу отмены безвиза и других моментов", — отмечает политолог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стефанишина: лишить украинцев безвиза с ЕС из-за решения КСУ не удастся

Говоря о самом решении Конституционного суда, собеседник отметил, что его очень неоднозначно трактуют.

“Его пытаются подать со стороны того, что вот, КСУ отменил ответственность за незаконное обогащение. На самом деле это не так, на самом деле Конституционный суд обязал пересмотреть пункт закона об этом незаконном обогащении с точки зрения того, что в декларировании, там где должны члены семьи заполнять декларации, если будет ошибка, то человек несет криминальную ответственность. Это немножко неконституционно — из-за ошибки другого человека будет нести ответственность тот, который декларирует имущество. По этому даные аспекты необходимо пересмотреть, это нормально... Но никто почему то не решается сказать: “Давайте пересмотрим законодательство и уберем те нормы, которые по решению КСУ не соответствуют Конституции". Тут всё просто — решили вопрос и работаем дальше. Я не вижу здесь какой-то такой серьезной проблемы, из которой необходимо это всё раздувать”, — добавил он.

По мнению Лазарева, в сложившейся ситуации украинской власти необходимо действовать в интересах своего народа, государственности, и в рамках Конституции.

Напомним, Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.



Как сообщал УНН, Конституционный суд Украины 5 июня 2019 года принял решение, которое лишает Национальное антикоррупционное бюро Украины права через суд признавать недействительными сделки по коррупционным производствам.