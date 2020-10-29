Захід кілька місяців шукає привід загальмувати фінансові вливання в Україну, КСУ ні до чого - політолог

"Всі ці демарші наших західних партнерів, заяви про те, що ось, мовляв, це все недемократичне рішення, і будуть введені якісь санкції, аж до безвізу доходить - це далеко не від рішення КСУ. Справа в тому, що вони вже кілька місяців шукають привід для того, щоб загальмувати якісь фінансові вливання в Україну. Вони не збираються давати нам кредити в тому обсязі, в якому ми звикли отримувати. Тому що, по-факту, український уряд, наша влада поставила в заставу всі ті активи, які цікавлять наших західних партнерів. І виникає логічне запитання: а навіщо тоді нам давати ще якісь кредити, якщо ми, по-суті, підписали вже майже", - вважає Лазарєв.

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Далі, на його думку, перед Заходом постане питання покупки цих активів, а сама покупка відбудеться, коли ціна буде вигіднішою - з його слів, в "пік кризи".

"Це один з моментів, чому такі демарші останнім часом ми бачимо від західних партнерів, від послів G7, ЄС, всілякі заяви з приводу скасування безвізу та інших моментів", - зазначає політолог.

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Говорячи про саме рішення Конституційного суду, співрозмовник зазначив, що його дуже неоднозначно трактують.

"Його намагаються подати з боку того, що ось, КСУ скасував відповідальність за незаконне збагачення. Насправді це не так, насправді Конституційний суд зобов'язав переглянути пункт закону про це незаконне збагаченні з точки зору того, що в декларуванні, там де повинні члени сім'ї заповнювати декларації, якщо буде помилка, то людина несе кримінальну відповідальність. Це дещо неконституційно - через помилки іншої людини буде нести відповідальність той, який декларує майно. Через це даний аспект необхідно переглянути, це нормально ... Але ніхто чомусь не наважується сказати: "Давайте переглянемо законодавство і приберемо ті норми, які за рішенням КСУ не відповідають Конституції". Тут все просто - вирішили питання і працюємо далі. Я не бачу тут якоїсь такої серйозної проблеми, з якою необхідно це все роздувати", - додав він.

На думку Лазарева, в ситуації, що склалася, українській владі необхідно діяти в інтересах свого народу, державності, і в рамках Конституції.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 КК, яка передбачала відповідальність за брехню в декларації.



Як повідомляв УНН, Конституційний суд України від 5 червня 2019 року прийняв рішення, яке позбавляє Національне антикорупційне бюро України права через суд визнавати недійсними угоди за корупційними провадженнями.