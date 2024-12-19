Заказчик взятки в миллион долларов офицеру СБУ планировал убийство ключевого свидетеля прямо из СИЗО
Киев • УНН
Организатор группы рейдеров, который предлагал офицеру СБУ взятку в $1 млн, пытался заказать убийство свидетеля за $50 тыс. Заказ убийства планировался непосредственно из СИЗО через других заключенных.
Правоохранители предотвратили заказное убийство ключевого свидетеля по делу о взятке офицеру СБУ в размере 1 млн долларов США. Организатор преступной группы, находясь в СИЗО, пытался нанять киллера за 50 тысяч долларов для устранения свидетеля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.
Весной 2024 года группа рейдеров предложила украинскому спецслужбисту 1 млн долларов США. Пытаясь подкупить чиновника, дельцы надеялись на его помощь в рейдерском захвате добывающей компании в Винницкой области. О полученном «предложении» полковник украинской спецслужбы доложил своему руководству, после чего фигурантов задержали.
Впрочем, находясь в следственном изоляторе, организатор преступной группы спланировал убийство главного свидетеля по этому делу. Таким образом он пытался избежать наказания в суде
Для совершения преступления делец начал подыскивать киллера. Для этого он обратился за помощью к арестованным уголовникам, которые находились вместе с ним в СИЗО и имели соответствующие связи на свободе. После совершения преступления заказчик гарантировал заплатить киллеру 50 тыс. долларов США.
Правоохранители разоблачили планы фигуранта, задокументировали его незаконную деятельность и заблокировали ее на этапе подготовки к заказному убийству.
Сейчас под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора рейдеру сообщено о новом подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, пп. 8, 11, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (подготовка к совершению заказного убийства).
В СБУ напомнили, что ранее его действия были квалифицированы по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
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