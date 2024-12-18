В столице задержали мужчину по подозрению в убийстве

В Дарницком районе Киева правоохранители задержали мужчину, который подозревается в убийстве киевлянина. Об этом сообщает Полиция Киева, передает УНН.

Детали

Установлено, что инцидент произошел сегодня на улице Бориспольской, где между двумя мужчинами возник конфликт. Во время схватки один из них выстрелил другому в голову. От полученных ранений пострадавший скончался на месте происшествия.

Свидетели описали нападавшего, и благодаря оперативным действиям патрульной полиции злоумышленник был задержан недалеко от места совершения преступления. Им оказался 61-летний местный житель.

Следователи изъяли у задержанного вероятный пистолет, который использовался во время преступления. Сейчас со злоумышленником продолжаются следственные действия.

По данному факту открыто уголовное производство, а санкция этой статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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