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В столице задержали мужчину по подозрению в убийстве

В столице задержали мужчину по подозрению в убийстве

Киев  •  УНН

 • 2498 просмотра

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На улице Бориспольской в Дарницком районе Киева произошел конфликт между двумя мужчинами, один из которых застрелил другого. 61-летнего подозреваемого задержали недалеко от места преступления.

В Дарницком районе Киева правоохранители задержали мужчину, который подозревается в убийстве киевлянина. Об этом сообщает Полиция Киева, передает УНН.

Детали

Установлено, что инцидент произошел сегодня на улице Бориспольской, где между двумя мужчинами возник конфликт. Во время схватки один из них выстрелил другому в голову. От полученных ранений пострадавший скончался на месте происшествия. 

Свидетели описали нападавшего, и благодаря оперативным действиям патрульной полиции злоумышленник был задержан недалеко от места совершения преступления. Им оказался 61-летний местный житель. 

Следователи изъяли у задержанного вероятный пистолет, который использовался во время преступления. Сейчас со злоумышленником продолжаются следственные действия. 

По данному факту открыто уголовное производство, а санкция этой статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В Дарницком районе Киева упали обломки вражеских дронов14 дек. 2024, 00:07 • 21106 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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