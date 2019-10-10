Угроза от России никуда не денется ближайшее десятилетие - Завитневич
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Угроза от России никуда не денется ближайшее десятилетие. Об этом на брифинге по евроатлантической интеграции в ВР заявил глава комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и развития Александр Завитневич, передает корреспондент УНН.
"Евроатлантическая интеграция остается стратегическим направлением развития Украины и курс на НАТО является очевидной потребностью, ведь угроза от России никуда не денется ближайшее десятилетие. И мы готовы систематически давать отпор и стать полноправной составляющей Евроатлантической безопасной среды", - сказал Завитневич.
Также он отметил, что для обеспечения цели вступления Украины в НАТО парламент и правительство создают платформу парламентско-правительственного взаимодействия, ведь "53% украинцев высказываются за вступление" в Альянс.
Напомним, в правительстве планируется разработка новой программы по вооружению, которая предусматривает его модернизацию, новые контракты с международными партнерами и общее изменение доктрины вооружения.