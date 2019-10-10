Загроза від Росії нікуди не дінеться найближче десятиліття - Завітневич
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Загроза від Росії нікуди не дінеться найближче десятиліття. Про це на брифінгу щодо євроатлантичної інтеграції у ВР заявив голова комітету з питань національної безпеки, оборони та розвитку Олександр Завітневич, передає кореспондент УНН.
"Євроатлантична інтеграція залишається стратегічним напрямком розвитку України і курс на НАТО є очевидно потребою, адже загроза від Росії нікуди не дінеться найближче десятиліття. І ми готові систематично давати відсіч і стати повноправною складовою Євроатлантичного безпекового середовища", - сказав Завітневич.
Також він зазначив, що задля забезпечення мети вступу України в НАТО парламент та уряд створюють платформу парламентсько-урядової взаємодії, адже "53% українців висловлюються за вступ" в Альянс.
Нагадаємо, в уряді планується розробка нової програми щодо озброєння, яка передбачає його модернізацію, нові контракти з міжнародними партнерами й загальну зміну доктрини озброєння.