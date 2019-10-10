Уряд планує розробити нову програму щодо озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. В уряді планується розробка нової програми щодо озброєння, яка передбачає його модернізацію, нові контракти з міжнародними партнерами й загальну зміну доктрини озброєння. Про це повідомив 10 жовтня міністр оборони України Андрій Загороднюк на брифінгу з Євроатлантичної інтеграції, передає кореспондент УНН.
"Планується зміна доктрини. Модернізація озброєння. Ми закуповуємо Javelin’s. Далі напрацьовуємо подібні контракти. Також планується нова програма щодо озброєння. Вона буде не така засекречена, як минула. Ми працюємо над максимальним відкриттям питань озброєння", - сказав міністр оборони України.
Він додав, що це робиться, "щоб українці бачили бюджети оборони". Також в міністерстві оборони провадять реформу закупівель для досягнення принципів країн-партнерів.
Міністр додав, що серед оборонних партнерів України сьогодні - США, Канада, Великобританія, Литва, Польща задля досягнення сумісності сил оборони. Проводяться спільні навчання українських військових та військових країн партнерів. Андрій Загороднюк також розказав про впровадження навчальних програм серед особового складу українських збройних сил та новітніх курсів згідно натівським стандартам.
Змінюють і законодавчу базу, та систему командування, та управління військами, і збройними силами.
"Дійсно, в нашій частині програми уряду Євроатлантична інтеграція та досягнення відповідності критеріям членства в НАТО є одним з пріоритетів. Ми вже почали їхню імплементацію. Зараз розроблюється нова система командування та управління військами і збройними силами, яка буде повністю відповідати критеріям країн НАТО. Також, розроблюються деякі зміни в законодавчі акти, для того щоби забезпечити стандарти цивільно-демократичного контролю, який є однією з абсолютних передумов до вступу в НАТО і підвищення якості управління силами оборони", - наголосив міністр оборони України Андрій Загороднюк.
Нагадаємо, уряд завершує роботу над комплексним документом - річною національною програмою під егідою Комісії Україна-НАТО на 2020 рік.