Правительство планирует разработать новую программу по вооружению

"Планируется изменение доктрины. Модернизация вооружения. Мы закупаем Javelin's. Далее разрабатываем подобные контракты. Также планируется новая программа по вооружению. Она будет не такая засекреченная, как прошлая. Мы работаем над максимальным открытием вопросов вооружения", - сказал министр обороны Украины.

Он добавил, что это делается, "чтобы украинцы видели бюджеты обороны". Также в министерстве обороны проводят реформу закупок для достижения принципов стран-партнеров.

Министр добавил, что среди оборонных партнеров Украины сегодня - США, Канада, Великобритания, Литва, Польша для достижения совместимости сил обороны. Проводятся совместные учения украинских военных и военных стран партнеров. Андрей Загороднюк также рассказал о внедрении учебных программ среди личного состава украинских вооруженных сил и новейших курсов по натовским стандартам.

Меняют и законодательную базу, и систему командования, и управления войсками, и вооруженными силами.

"Действительно, в нашей части программы правительства Евроатлантическая интеграция и достижение соответствия критериям членства в НАТО является одним из приоритетов. Мы уже начали их имплементацию. Сейчас разрабатывается новая система командования и управления войсками и вооруженными силами, которая будет полностью соответствовать критериям НАТО. Также, разрабатываются некоторые изменения в законодательные акты, для того чтобы обеспечить стандарты гражданско-демократического контроля, который является одним из абсолютных предпосылок ко вступлению в НАТО и повышению качества управления силами обороны", - подчеркнул министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Напомним, правительство завершает работу над комплексным документом - годовой национальной программой под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2020 год.