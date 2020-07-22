Возгорание двух автомобилей в Киеве: полиция изымает видео с камер наблюдения с места происшествия
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Полиция проводит осмотр и изымает записи с камер видеонаблюдения с места, где в Киеве загорелись два автомобиля. Об этом в комментарии УНН рассказала пресс-секретарь Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве Анна Зубрева.
"На место выехали правоохранители, которые проводят осмотр места происшествия и изымают записи с камер видеонаблюдения. Одна машина сгорела, другая, которая была припаркована рядом, - повреждена", - сказала Зубрева.
Напомним, в Киеве возле Национального дворца искусств "Украина" загорелись два автомобиля, один автомобиль, вероятно, взорвался.
Как сообщалось, в Киеве возле 16-этажного жилого дома этой ночью горели два автомобиля.