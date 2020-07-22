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Загорання двох автівок у Києві: поліція вилучає відео з камер спостереження з місця події

Київ • УНН

 • 17721 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Поліція проводить огляд та вилучає записи з камер відеоспостереження з місця, де в Києві загорілися два автомобілі. Про це в коментарі УНН розповіла прессекретар Шевченківського управління поліції ГУНП у Києві Анна Зубрєва.

"На місце виїхали правоохоронці, які проводять огляд місця події та вилучають записи з камер відеоспостереження. Одна автівка згоріла, інша, яка була припаркована поруч, - пошкоджена", - сказала Зубрєва.

Нагадаємо, у Києві біля Національного палацу мистецтв “Україна” загорілися два автомобілі, одна автівка, ймовірно, вибухнула.

Як повідомлялося, у Києві біля 16-поверхового житлового будинку цієї ночі горіли два автомобілі.

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