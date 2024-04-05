ЗАЭС потеряла подключение к единственной резервной линии электропередачи из-за роста военной активности рф

Украинская ЗАЭС потеряла подключение к единственной резервной линии электропередачи на фоне возросшей военной активности в районе. Об этом сообщает International Atomic Energy Agency, передает УНН.

Детали

Украинская Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) оказалась в центре внимания из-за потери подключения к единственной оставшейся резервной линии электропередачи. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Гросси, заявил об этом, подчеркивая риски в отношении ядерной безопасности.

По словам экспертов МАГАТЭ, отключение единственной линии 330 киловольт произошло в 10:06 утра местного времени 4 апреля 2024 года, заставляя электростанцию полностью зависеть от единственной линии 750 кВ.

Эта ситуация усложняет функционирование электростанции и создает серьезные угрозы для ее безопасности.

Причина отключения остается неизвестной, но это произошло в контексте отчетов об увеличенной военной активности в регионе.

Эксперты МАГАТЭ также зафиксировали многочисленные залпы артиллерийского огня и выстрелы ракет в районе электростанции.

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Генеральный директор Гросси отметил, что события последних дней еще раз подчеркивают реальные опасности, связанные с войной и ее влиянием на инфраструктуру энергетических объектов.

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