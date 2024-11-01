Задолженность зарплат медикам: что утверждают в Минздраве
Киев • УНН
Министр здравоохранения заявляет об отсутствии задолженности по зарплате медработникам. Однако ранее сообщалось о задержках выплат в Шосткинской детской больнице и Луцком роддоме.
Задолженности по зарплате у поставщиков медицинских услуг не фиксируется в отчетах. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время Часа вопросов к правительству в ВР, передает корреспондент УНН.
«У поставщиков медицинских услуг задолженности по зарплате не фиксируется в отчетах...», - заявил Ляшко.
Дополнение
В июне этого года «Суспільне» сообщало, что в Шосткинской детской больнице задерживают выплату заработной платы и планируют сокращение.
В апреле этого года работники Луцкого роддома жаловались на задержки в выплате зарплаты.
Медикам, работающим в "горячих точках", повысили зарплату12 мая 2023, 13:51 • 1184705 просмотров