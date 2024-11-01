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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Задолженность зарплат медикам: что утверждают в Минздраве

Задолженность зарплат медикам: что утверждают в Минздраве

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Министр здравоохранения заявляет об отсутствии задолженности по зарплате медработникам. Однако ранее сообщалось о задержках выплат в Шосткинской детской больнице и Луцком роддоме.

Задолженности по зарплате у поставщиков медицинских услуг не фиксируется в отчетах. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время Часа вопросов к правительству в ВР, передает корреспондент УНН.

«У поставщиков медицинских услуг задолженности по зарплате не фиксируется в отчетах...», - заявил Ляшко.

Дополнение

В июне этого года «Суспільне» сообщало, что в Шосткинской детской больнице задерживают выплату заработной платы и планируют сокращение.

В апреле этого года работники Луцкого роддома жаловались на задержки в выплате зарплаты.

Медикам, работающим в "горячих точках", повысили зарплату12 мая 2023, 13:51 • 1184705 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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