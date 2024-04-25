Задержание заместителя шойгу: британская разведка рассказала, что о нем известно

Разведка Великобритании в своем новом обзоре проанализировала деятельность заместителя министра обороны россии тимура иванова, которого обвиняют во взяточничестве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обзор Минобороны Великобритании, опубликованный 25 апреля.

Детали

23 апреля стало известно, что следственный комитет россии задержал заместителя министра обороны рф тимура иванова на два месяца. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 уголовного кодекса рф, а именно в получении взятки в крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Пресс-секретарь президента дмитрий песков сообщил, что путин проинформирован о задержании. иванов отрицает какие-либо правонарушения.

Как пишет Минобороны Британии, иванов был вице-премьером в правительстве московской области в 2012 году, губернатором региона в то время был шойгу. Поэтому, как предполагает британская разведка, у них тесные связи.

иванова назначили заместителем министра обороны в 2016 году, и, как сообщается, он сыграл важную роль в проектах реконструкции временно оккупированного рф Мариуполя.

В его декларации о доходах за 2018 год якобы указано, что иванов владеет 22 автомобилями.

"Сообщение о роскошном образе жизни иванова неуклюже сочетается с февральским обращением путина к народу с призывом создать новую национальную элиту из героев "специальной военной операции", - указали в Минобороны Британии.

Как сказали в британской разведке, дело иванова - самый серьезный скандал в МО с тех пор, как министр обороны анатолий сердюков был уволен в ноябре 2012 года.

Дополнение

Как сообщил источник УНН, задержание и арест заместителя министра обороны шойгу тимура иванова стало возможным благодаря работе подразделения активных действий Главного управления разведки министерства обороны Украины.