Задержаны две группы поджигателей, которые за деньги рф «охотились» на военные авто в Запорожье и Кропивницком

Служба безопасности и Национальная полиция задержали «на горячем» еще четырех приспешников спецслужб рф, которые совершали поджоги в Запорожье и Кропивницком. Целями врага были служебные внедорожники Сил обороны и релейные шкафы на объектах Укрзализныци. Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.

Детали

Как сообщается, для совершения поджогов оккупанты дистанционно сформировали две группы поджигателей, в которые входило трое несовершеннолетних.

За денежное «вознаграждение» они сначала подыскивали потенциальные цели, а затем пытались уничтожить их с помощью легковоспламеняющихся смесей.

Каждое возгорание фигуранты снимали на видео, которое российские кураторы планировали использовать для «разгона» фейков о якобы наличии антиукраинского подполья в обоих городах.

️ Так, в Запорожье задержали двух местных жителей, которые подожгли несколько военных пикапов ВСУ, проходивших техобслуживание после выполнения боевых задач на фронте.

Позже, как сообщается, они получили новый «заказ» из РФ на уничтожение релейных шкафов сигнальных установок Укрзализныци, чтобы нарушить логистику Сил обороны на юге Украины.

У Києві затримали палія поліцейських авто

️ В Кропивницком задержан 41-летний бывший инженер и его пасынок, которые пытались сжечь два военных авто, среди них - микроавтобус, который привлекали к перевозке личного состава ВСУ.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по следующим статьям:

ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований по предварительному сговору группой лиц).

ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Підпалювали автівки військових: затримано ще три групи агентів спецслужб рф