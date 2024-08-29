В Киеве задержали поджигателя полицейских авто

Нацполиция задержала мужчину, который совершил поджог сразу двух полицейских автомобилей в Дарницком районе Киева. Теперь вместо обещанных тысяч долларов ему грозит до 10 лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента внутренней безопасности Национальной полиции, передает УНН.

26 августа вблизи Дарницкого управления полиции Киева неизвестный совершил поджог сразу двух полицейских автомобилей. Оперативники Киевского городского управления Департамента внутренней безопасности установили личность поджигателя и его местонахождение - говорится в сообщении ДВБ.

Злоумышленником оказался 20-летний житель столицы. Он получил заказ на поджог через мессенджер Telegram, где неизвестные предложили ему 6 000 долларов за умышленное повреждение служебного транспорта правоохранителей. По требованию куратора, мужчина снял поджог на мобильный телефон как доказательство успешного выполнения задания. Однако, после получения видеозаписи, "куратор" удалил переписку, не заплатив ни копейки исполнителю.

Правоохранители задержали злоумышленника за считанные часы. За содеянное ему теперь грозит до 10 лет тюрьмы.

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