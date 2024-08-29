У Києві затримали палія поліцейських авто
Київ • УНН
20-річний киянин підпалив два поліцейські авто за обіцяну винагороду в $6000. Зловмисника швидко затримали, йому загрожує до 10 років ув'язнення за умисне пошкодження службового транспорту.
Нацполіція затримала чоловіка, який здійснив підпал одразу двох поліцейських автомобілів у Дарницькому районі Києва. Тепер замість обіцяних тисяч доларів йому загрожує до 10 років тюрми. Про це повідомили у пресслужбі Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції, передає УНН.
26 серпня поблизу Дарницького управління поліції Києва невідомий здійснив підпал одразу двох поліцейських автомобілів. Оперативники Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки встановили особу підпалювача та його місцезнаходження
Зловмисником виявився 20-річний житель столиці. Він отримав замовлення на підпал через месенджер Telegram, де невідомі запропонували йому 6 000 доларів за умисне пошкодження службового транспорту правоохоронців. За вимогою куратора, чоловік зафільмував підпал на мобільний телефон як доказ успішного виконання завдання. Однак, після отримання відеозапису, "куратор" видалив переписку, не заплативши ні копійки виконавцю.
Правоохоронці затримали зловмисника за лічені години. За скоєне йому тепер загрожує до 10 років тюрми.
СБУ затримала ще чотирьох агентів рф за підпали об'єктів Укрзалізниці19.08.24, 15:42 • 16032 перегляди