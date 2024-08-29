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Затримано дві групи підпалювачів, які за гроші рф "полювали" на військові авто у Запоріжжі та Кропивницькому

Затримано дві групи підпалювачів, які за гроші рф "полювали" на військові авто у Запоріжжі та Кропивницькому

Київ • УНН

 • 21514 перегляди

СБУ та Нацполіція затримали чотирьох осіб, які підпалювали службові авто ЗСУ за завданням РФ. Зловмисники діяли у Запоріжжі та Кропивницькому, їм загрожує до 8 років ув'язнення.

Служба безпеки та Національна поліція затримали "на гарячому" ще чотирьох поплічників спецслужб рф, які вчиняли підпали у Запоріжжі та Кропивницькому. Цілями ворога були службові позашляховики Сил оборони та релейні шафи на об’єктах Укрзалізниці. Про це повідомили в СБУ, передає УНН. 

Деталі

Як повідомляється, для вчинення підпалів окупанти дистанційно сформували дві групи підпалювачів, до яких входило троє неповнолітніх.

За грошову "винагороду" вони спочатку підшукували потенційні цілі, а потім намагалися знищити їх за допомогою легкозаймистих сумішей.

Кожне загоряння фігуранти знімали на відео, яке російські куратори планували використати для "розгону" фейків про нібито наявність антиукраїнського підпілля в обох містах.

️ Так, у Запоріжжі затримали двох місцевих жителів, які підпалили декілька військових пікапів ЗСУ, що проходили техобслуговування після виконання бойових завдань на фронті.

Пізніше, як повідомляється, вони отримали нове "замовлення" з рф на знищення релейних шаф сигнальних установок Укрзалізниці, щоб порушити логістику Сил оборони на півдні України.

У Києві затримали палія поліцейських авто29.08.24, 12:41 • 20715 переглядiв

️ У Кропивницькому затримано 41-річного колишнього інженера та його пасинка, які намагалися спалити два військових авто, серед них – мікроавтобус, котрий залучали до перевезення особового складу ЗСУ.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за такими статтями:

  •  ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань за попередньою змовою групою осіб).
  •  ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.

Підпалювали автівки військових: затримано ще три групи агентів спецслужб рф20.08.24, 16:12 • 19259 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаКримінал та НП

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