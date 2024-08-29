Затримано дві групи підпалювачів, які за гроші рф "полювали" на військові авто у Запоріжжі та Кропивницькому
Київ • УНН
СБУ та Нацполіція затримали чотирьох осіб, які підпалювали службові авто ЗСУ за завданням РФ. Зловмисники діяли у Запоріжжі та Кропивницькому, їм загрожує до 8 років ув'язнення.
Служба безпеки та Національна поліція затримали "на гарячому" ще чотирьох поплічників спецслужб рф, які вчиняли підпали у Запоріжжі та Кропивницькому. Цілями ворога були службові позашляховики Сил оборони та релейні шафи на об’єктах Укрзалізниці. Про це повідомили в СБУ, передає УНН.
Деталі
Як повідомляється, для вчинення підпалів окупанти дистанційно сформували дві групи підпалювачів, до яких входило троє неповнолітніх.
За грошову "винагороду" вони спочатку підшукували потенційні цілі, а потім намагалися знищити їх за допомогою легкозаймистих сумішей.
Кожне загоряння фігуранти знімали на відео, яке російські куратори планували використати для "розгону" фейків про нібито наявність антиукраїнського підпілля в обох містах.
️ Так, у Запоріжжі затримали двох місцевих жителів, які підпалили декілька військових пікапів ЗСУ, що проходили техобслуговування після виконання бойових завдань на фронті.
Пізніше, як повідомляється, вони отримали нове "замовлення" з рф на знищення релейних шаф сигнальних установок Укрзалізниці, щоб порушити логістику Сил оборони на півдні України.
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️ У Кропивницькому затримано 41-річного колишнього інженера та його пасинка, які намагалися спалити два військових авто, серед них – мікроавтобус, котрий залучали до перевезення особового складу ЗСУ.
Наразі затриманим повідомлено про підозру за такими статтями:
- ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань за попередньою змовою групою осіб).
- ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.
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