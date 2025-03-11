За теплом идут дожди: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
В Украине 11 марта прогнозируют облачную погоду с дождями в западных областях. Температура воздуха днем составит 14-19°, на юге до 22°, с порывами ветра до 20 м/с.
Во вторник, 11 марта, в Украине ожидается облачная погода, в некоторых областях – дождь. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
Сегодня синоптики прогнозируют на западе небольшие дожди, днем в Карпатах и на Закарпатье значительный дождь, на остальной территории без осадков.
Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах, днем местами на западе и в Житомирской области порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25 м/с.
На юге и юго-востоке страны утром местами туман. Температура днем 14-19°, на юге страны до 22° (на побережье морей 7-12°).
Температура воздуха в областных центрах
- Киев +17…+19;
- Ужгород +15…+17;
- Львов +15…+17;
- Ивано-Франковск +15…+17;
- Тернополь +17…+19;
- Черновцы +16…+18;
- Хмельницкий +17…+19;
- Луцк +16…+18;
- Ровно +15…+17;
- Житомир +16…+18;
- Винница +17…+19;
- Одесса +13…+15;
- Николаев +18…+20;
- Херсон +18…+20;
- Симферополь +15…+17;
- Кропивницкий +18…+20;
- Черкассы +18…+20;
- Чернигов +16…+18;
- Сумы +15…+17;
- Полтава +15…+17;
- Днепр +17…+19;
- Запорожье +15…+17;
- Донецк +14…+16;
- Луганск +13…+15;
- Харьков +14…+16.
11 марта: Европейский День памяти жертв терроризма и другие важные события сегодня11.03.25, 05:15 • 17029 просмотров