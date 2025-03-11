За теплом йдуть дощі: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
В Україні 11 березня прогнозують хмарну погоду з дощами в західних областях. Температура повітря вдень становитиме 14-19°, на півдні до 22°, з поривами вітру до 20 м/с.
У вівторок, 11 березня, в Україні очікується хмарна погода, у деяких областях – дощ. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
Деталі
Сьогодні синоптики прогнозують в західних областях невеликі дощі, вдень в Карпатах та на Закарпатті значний дощ, на решті території без опадів.
Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах, вдень місцями в західних та Житомирській областях пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25 м/с.
У південній та південно-східній частинах країни вранці місцями туман. Температура вдень 14-19°, на півдні країни до 22° (на узбережжі морів 7-12°).
Температура повітря в обласних центрах
- Київ +17…+19;
- Ужгород +15…+17;
- Львів +15…+17;
- Івано-Франківськ +15…+17;
- Тернопіль +17…+19;
- Чернівці +16…+18;
- Хмельницький +17…+19;
- Луцьк +16…+18;
- Рівне +15…+17;
- Житомир +16…+18;
- Вінниця +17…+19;
- Одеса +13…+15;
- Миколаїв +18…+20;
- Херсон +18…+20;
- Сімферополь +15…+17;
- Кропивницький +18…+20;
- Черкаси +18…+20;
- Чернігів +16…+18;
- Суми +15…+17;
- Полтава +15…+17;
- Дніпро +17…+19;
- Запоріжжя +15…+17;
- Донецьк +14…+16;
- Луганськ +13…+15;
- Харків +14…+16.
11 березня: Європейський День пам'яті жертв тероризму та інші важливі події сьогодні11.03.25, 05:15 • 17033 перегляди