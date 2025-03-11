За теплом йдуть дощі: прогноз погоди на сьогодні

У вівторок, 11 березня, в Україні очікується хмарна погода, у деяких областях – дощ. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

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Сьогодні синоптики прогнозують в західних областях невеликі дощі, вдень в Карпатах та на Закарпатті значний дощ, на решті території без опадів.

Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах, вдень місцями в західних та Житомирській областях пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25 м/с.

У південній та південно-східній частинах країни вранці місцями туман. Температура вдень 14-19°, на півдні країни до 22° (на узбережжі морів 7-12°).

Температура повітря в обласних центрах

Київ +17…+19;

Ужгород +15…+17;

Львів +15…+17;

Івано-Франківськ +15…+17;

Тернопіль +17…+19;

Чернівці +16…+18;

Хмельницький +17…+19;

Луцьк +16…+18;

Рівне +15…+17;

Житомир +16…+18;

Вінниця +17…+19;

Одеса +13…+15;

Миколаїв +18…+20;

Херсон +18…+20;

Сімферополь +15…+17;

Кропивницький +18…+20;

Черкаси +18…+20;

Чернігів +16…+18;

Суми +15…+17;

Полтава +15…+17;

Дніпро +17…+19;

Запоріжжя +15…+17;

Донецьк +14…+16;

Луганськ +13…+15;

Харків +14…+16.

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