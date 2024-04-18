За сутки враг 235 раз обстрелял 7 населенных пунктов в Запорожской области

В течение суток враг 235 раз ударил по 7 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В течение суток оккупанты 235 раз били по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 7 населенных пунктов - заявил Иван Федоров.

Среди атак выделяются:

Два авиационных удара управляемыми авиабомбами, направленные на Малую Токмачку и Левадное.

20 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) различных модификаций обстреляли Гуляйполе, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

Пять обстрелов из ракетно-артиллерийских комплексов охватили Левадное, Малую Токмачку и Роботино.

208 артиллерийских обстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Новоданиловки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного и Малиновки.

Добавим

За сутки было зафиксировано 20 сообщений о разрушении жилья. К счастью, без жертв.

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