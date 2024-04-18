За сутки враг 235 раз обстрелял 7 населенных пунктов в Запорожской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
  •  119635 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  158380 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  158711 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  146212 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  113997 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  126379 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  138036 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137439 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123992 просмотра

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15 апреля 2024, 07:40  •  103553 просмотра

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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  482255 просмотра

За сутки враг 235 раз обстрелял 7 населенных пунктов в Запорожской области

российские войска 235 раз атаковали 7 населенных пунктов в Запорожской области. Было зафиксировано 2 авиаудара, 20 беспилотников, 5 ракетно-артиллерийских обстрелов и 208 артиллерийских обстрелов, которые привели к разрушениям жилых домов, но обошлось без жертв.

Война •   •  784 просмотра
За сутки враг 235 раз обстрелял 7 населенных пунктов в Запорожской области

Николаевщина: 4 пострадавших в результате вражеского обстрела обратились за медицинской помощью

Четыре человека из Очаковской громады Николаевской области обратились за медицинской помощью после вражеских обстрелов в этом районе.

Война •   •  2614 просмотра
Николаевщина: 4 пострадавших в результате вражеского обстрела обратились за медицинской помощью

рф несет потери: за сутки погибло 910 военных

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 910 военнослужащих.

Война •   •  4500 просмотра
рф несет потери: за сутки погибло 910 военных

За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 57 авиационных атак, 89 залповых обстрелов

За минувшие сутки произошло 87 боевых столкновений, во время которых рф нанесла 4 ракетных удара, 57 авиаударов и 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.

Война •   •  5407 просмотра
За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 57 авиационных атак, 89 залповых обстрелов

Сирский обсудил с Верховным главнокомандующим ВС НАТО насущные потребности и противовоздушную оборону Украины

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский обсудил с американским генералом Кристофером Каволи насущные потребности Украины, включая системы противовоздушной обороны, артиллерию, боеприпасы и тяжелую бронетехнику, а также усиление военно-технического сотрудничества и укрепление обороноспособности Украины.

Война •   •  8457 просмотра
Сирский обсудил с Верховным главнокомандующим ВС НАТО насущные потребности и противовоздушную оборону Украины

ПВО в белгороде сбила 21 цель, один человек пострадал от воздушной атаки

Система противовоздушной обороны белгорода сбила 21 цель, приближавшуюся к городу. Один человек получил осколочные ранения в российском селе из-за прямого попадания в дом.

Война •   •  9414 просмотра
ПВО в белгороде сбила 21 цель, один человек пострадал от воздушной атаки

В Ивано-Франковской области прогремели взрывы

В Ивано-Франковской области Украины произошли взрывы.

Война •   •  11770 просмотра
В Ивано-Франковской области прогремели взрывы

G7 обещает сотрудничать по санкциям против Ирана и помощь Украине за счет замороженных российских активов

Финансовые лидеры G7 пообещали сотрудничать по санкциям против Ирана и использовать замороженные российские активы для оказания финансовой помощи Украине в решении ее насущных потребностей в связи с российским вторжением.

Война •   •  16385 просмотра
G7 обещает сотрудничать по санкциям против Ирана и помощь Украине за счет замороженных российских активов

18 апреля: День памятников истории и культуры Украины, Международный день жонглеров, Международный день жонглеров

Культурное наследие Украины насчитывает более 70 тысяч объектов в более чем 1400 населенных пунктах. Российская военная агрессия нанесла ему серьезный ущерб.

УНН Lite •   •  14184 просмотра
18 апреля: День памятников истории и культуры Украины, Международный день жонглеров, Международный день жонглеров

Группа шахедов на границе Хмельницкой и Тернопольской областей направляется на запад

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о группе беспилотников Shahed иранского производства вблизи границы Хмельницкой и Тернопольской областей.

Война •   •  27928 просмотра
Группа шахедов на границе Хмельницкой и Тернопольской областей направляется на запад