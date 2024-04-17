российские войска совершили 216 обстрелов 8 населенных пунктов в Запорожской области

Всемирный день летучих мышей, Международный день кофе Эспрессо, День работников пожарной охраны в Украине. Что еще можно отметить 17 апреля

Сегодня, 17 апреля, все зоозащитники и любители дикой природы могут присоединиться к событию, которое посвящено одним из самых загадочных животных нашей планеты - Всемирному дню летучих мышей. Сейчас в мире насчитывается около тысячи различных видов летучих мышей. Большинство находятся на грани исчезновения.