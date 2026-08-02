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За сутки на фронте произошло 234 боевых столкновения - враг применил 31 ракету и 298 КАБов

Киев • УНН

 • 5779 просмотра

За сутки 1 августа на фронте произошло 234 боевых столкновения. Враг нанес два ракетных удара 31 ракетой и 91 авиаудар со сбросом 298 управляемых авиабомб.

За сутки на фронте произошло 234 боевых столкновения - враг применил 31 ракету и 298 КАБов

В течение минувших суток 1 августа на фронте произошло 234 боевых столкновения. Враг нанес два ракетных удара с применением 31 ракеты и 91 авиационный удар, в ходе которых сбросил 298 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Кроме того, захватчики применили 11 083 дрона-камикадзе и совершили 3343 обстрела населенных пунктов и позиций украинских войск.

Оккупанты нанесли авиационный удар по району населенного пункта Зеленый Гай Сумской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 15 районов сосредоточения живой силы противника, один пункт управления беспилотных летательных аппаратов и один командно-наблюдательный пункт.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток украинские защитники остановили четыре вражеских штурма. В то же время агрессор нанес четыре авиационных удара с применением 12 управляемых авиабомб и совершил 61 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили 21 атаку противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Старицы, Дегтярного, Избицкого и Казачьей Лопани, а также в направлениях Волоховки, Радьковки и Иващиного.

На Купянском направлении минувших суток враг штурмовых действий не проводил.

Попытки вклиниться в украинскую оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты 16 раз атаковали в районах Лимана, Дибровы, Озерного и Новомихайловки, а также в направлениях Дробышевого, Новосергеевки, Андреевки, Шийковки и Новоселовки.

На Славянском направлении противник совершил 18 штурмовых действий в районах Закитного, Кривой Луки и Резниковки, а также в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в направлениях населенных пунктов Привольное и Юрковка.

На Константиновском направлении зафиксировано 19 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки, Ильиновки и Иванополья, а также в направлениях Райского, Русиного Яра и Степановки.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники остановили 27 атак. Враг проявлял активность в районах Белицкого, Родинского и Котлиного, а также осуществлял штурмы в направлениях Софиевки, Новопавловки, Кучерового Яра, Вильного, Нового Шахового, Шевченко, Новогришиного, Гуливого и Удачного.

На Александровском направлении захватчики совершили четыре атаки в направлениях населенных пунктов Мирное и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 14 раз атаковали. Враг пытался продвинуться в районах Железнодорожного и Горького, а также в направлениях Чарівного, Воздвижевки и Цветкового.

На Ореховском направлении минувших суток враг штурмовых действий не проводил.

На Приднепровском направлении минувших суток враг штурмовых действий не проводил.

Силы ПВО сбили 109 из 133 вражеских БПЛА в ночь на 2 августа02.08.26, 08:27 • 5850 просмотров

Евгений Устименко

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