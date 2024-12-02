За слив информации из госреестров - 8 лет за решеткой: в Раде хотят вернуться к рассмотрению законопроекта

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять законопроект во втором чтении, который предусматривает за слив информации из госреестров наказание в виде 8 лет за решеткой. Ранее этот же проект закона был "забракован" и отправлен на повторное второе чтение. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №10242.

Детали

Согласно законопроекту, планируется ввести наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет за обнародование информации из государственных реестров во время военного положения.

Такое же наказание будет и за несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации в условиях военного положения.

От шести до восьми лет планирует наказывать за несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней в условиях военного положения.

В документе указывается, что под несанкционированным вмешательством следует понимать совершение без правового основания действий, изменяющих режим работы или полностью или частично прекращающих работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, в том числе публичных электронных реестров, электронных коммуникационных сетей, лицом, не получавшим в установленном законодательством порядке права доступа и вмешательства к таким системам, реестрам и сетям.

"Под несанкционированным сбытом или распространением информации с ограниченным доступом следует понимать совершение без правового основания действий по возмездной или бесплатной передаче такой информации другому лицу, которое не имеет права на ее получение, или размещение свободного доступа к такой информации, или других действий, создающих возможность свободного доступа к такой информации неопределенного круга лиц", - говорится в законопроекте.

В пояснительной записке к проекту закона указывается, что его целью является установление уголовной ответственности за несанкционированное вмешательство, сбыт или распространение информации, обрабатываемой в публичных электронных реестрах и усиление уголовной ответственности во время действия военного положения за уголовные правонарушения в сфере использования информационно-коммуникационных систем.

Дополнение

Указанный законопроект был зарегистрирован еще в ноябре прошлого года. В январе 2024 года он был принят за основу. В июле этого года Рада пыталась принять его во втором чтении, однако не хватило голосов и он был отправлен на повторное второе чтение.

27 ноября профильный комитет по вопросам правоохранительной деятельности подготовил законопроект к повторному второму чтению и рекомендовал парламенту принять его во повторном втором чтении и в целом как закон, в редакции, предложенной комитетом, с необходимыми технико-юридическими правками.

Напомним

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, освобождающий журналистов от ответственности за передвижение по улице в период комендантского часа, если они выполняют задачи своей профессиональной деятельности. Также документ предлагает отменить для онлайн-медиа ответственность за распространение некоторой информации.