За последний период пассажиропоток на выезд из Украины несколько вырос - Демченко
Киев • УНН
Пассажиропоток из Украины несколько увеличился с 85 000 до 95 000-100 000 человек в день, в основном это женщины, дети и пожилые люди.
Если раньше пассажиропоток на выезд из Украины держался на уровне 85 тыс. человек в сутки, то за последние дни он несколько вырос и держится на уровне 95-100 тыс. человек в сутки. Основная категория кто пересекает границу - женщины, дети и пожилые люди. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает УНН.
Детали
За последний период пассажиропоток несколько вырос. Если раньше он держался на уровне 85 тыс. человек в сутки, то за последние дни он держится на уровне 95-100 тыс. человек в сутки. Фактически определенное увеличение есть и определенное преимущество отмечается на выезд из Украины. Основная категория тех, кто пересекает границу - это женщины, дети, пожилые люди, потому что доля мужчин является небольшой от общего пассажиропотока. Надо помнить, что мужчины могут пересекать границу исключительно с соблюдением тех правил, которые действуют на время военного положения
Напомним
Попытки незаконного пересечения границы продолжаются и в дальнейшем, но существенной динамики к увеличению не наблюдается. Больше всего попыток незаконного пересечения границы фиксируется на границе с Молдовой и Румынией.