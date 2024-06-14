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За останній період пасажиропотік на виїзд з України дещо зріс - Демченко

За останній період пасажиропотік на виїзд з України дещо зріс - Демченко

Київ • УНН

 • 13425 перегляди

Пасажиропотік з України дещо збільшився з 85 000 до 95 000-100 000 осіб на день, в основному це жінки, діти та люди похилого віку.

Якщо раніше пасажиропотік на виїзд з України тримався на рівні 85 тис. осіб за добу, то за останні дні він дещо зріс та тримається на рівні 95-100 тис. осіб за добу. Основна категорія хто перетинає кордон - жінки, діти та люди похилого віку. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає УНН.

Деталі

За останній період пасажиропотік дещо зріс. Якщо раніше він тримався на рівні 85 тис. осіб за добу, то за останні дні він тримається на рівні 95-100 тис. осіб за добу. Фактично певне збільшення є і певна перевага відмічається на виїзд з України. Основна категорія тих, хто перетинає кордон - це жінки, діти, люди похилого віку, бо частка чоловіків є невеликою від загального пасажиропотоку. Треба пам’ятати, що чоловіки можуть перетинати кордон виключно з дотриманням тих правил, які діють на час воєнного стану

- сказав Демченко.

Нагадаємо

Спроби незаконного перетину кордону продовжуються і надалі, але суттєвої динаміки до збільшення не спостерігається. Найбільше спроб незаконного перетину кордону фіксується на кордоні з Молдовою та Румунією.

Павло Башинський

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