За останній період пасажиропотік на виїзд з України дещо зріс - Демченко
Київ • УНН
Пасажиропотік з України дещо збільшився з 85 000 до 95 000-100 000 осіб на день, в основному це жінки, діти та люди похилого віку.
Якщо раніше пасажиропотік на виїзд з України тримався на рівні 85 тис. осіб за добу, то за останні дні він дещо зріс та тримається на рівні 95-100 тис. осіб за добу. Основна категорія хто перетинає кордон - жінки, діти та люди похилого віку. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає УНН.
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За останній період пасажиропотік дещо зріс. Якщо раніше він тримався на рівні 85 тис. осіб за добу, то за останні дні він тримається на рівні 95-100 тис. осіб за добу. Фактично певне збільшення є і певна перевага відмічається на виїзд з України. Основна категорія тих, хто перетинає кордон - це жінки, діти, люди похилого віку, бо частка чоловіків є невеликою від загального пасажиропотоку. Треба пам’ятати, що чоловіки можуть перетинати кордон виключно з дотриманням тих правил, які діють на час воєнного стану
Нагадаємо
Спроби незаконного перетину кордону продовжуються і надалі, але суттєвої динаміки до збільшення не спостерігається. Найбільше спроб незаконного перетину кордону фіксується на кордоні з Молдовою та Румунією.