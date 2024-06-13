Сумское направление было наиболее активным, где противник использовал свои ДРГ, но за последнее время их активность прослеживается к снижению. Но враг полностью не отказался от этого и вражеские ДРГ иногда пытаются зайти на территорию Украины.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает УНН.

Детали

Относительно вражеских ДРГ, то я ранее отмечал, что Сумское направление было наиболее активным, где противник использовал свои ДРГ, которые пытались зайти на территории Украины, но за последнее время их активность прослеживается к снижению. Хотя и враг полностью не отказался от этого и вражеские ДРГ иногда пытаются зайти на территорию Украины, но такой активности, как была раньше, мы не видим - сказал Демченко.

Он также рассказал, что ситуация в районе населенного пункта Рыжевка в Сумской области контролируется.

Нет такой попытки врага, как на Харьковщине, чтобы продвинуться вглубь территории Украины. Те сообщения, которые выкладывали подразделения рф о том, что зашли, с боями отбили Рыжевку, это собственно исключительно информационно-психологическая операция, потому что это направление остается под контролем Сил обороны. Его особенность заключается в том, что этот населенный пункт вплотную прилегает к линии границы и пребывание там украинских воинов несет угрозу их жизни. Поэтому оборона построена так, что населенный пункт остается в серой зоне, но украинские воины продолжают контролировать это направление, включая и с помощью беспилотников - добавил Демченко.

Напомним,

В Сумской области идут попытки россиян в приграничье, есть вылазки их диверсионно-разведывательных групп, однако Украина уже приняла все необходимые меры.