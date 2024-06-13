За останній час активність ворожих ДРГ на Сумщині знизилася - Демченко
Київ • УНН
Активність ворожих ДРГ у Сумській області останнім часом знизилася, хоча вони все ще періодично намагаються проникнути на територію України.
Сумський напрямок був найбільш активним, де противник використовував свої ДРГ, але за останній час їх активність прослідковується до зниження. Але ворог повністю не відмовився від цього і ворожі ДРГ інколи намагаються зайти на територію України.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає УНН.
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Щодо ворожих ДРГ, то я раніше зазначав, що Сумський напрямок був найбільш активним, де противник використовував свої ДРГ, які намагалися зайти на території України, але за останній час їх активність прослідковується до зниження. Хоч і ворог повністю не відмовився від цього і ворожі ДРГ інколи намагаються зайти на територію України, але такої активності, як була раніше, ми не бачимо
Він також розповів, що ситуація в районі населеного пункту Рижівка на Сумщині контрольована.
Немає такої спроби ворога, як на Харківщині, щоб просунутися вглиб території України. Ті повідомлення, які викладали підрозділи рф про те, що зайшли, з боями відбили Рижівку, це власне виключно інформаційно-психологічна операція, бо цей напрямок залишається під контролем Сил оборони. Його особливість полягає в тому, що цей населений пункт впритул прилягає до лінії кордону і перебування там українських воїнів несе загрозу їх життю. Тому оборона побудована так, що населений пункт залишається в сірій зоні, але українські воїни продовжують контролювати цей напрямок, включаючи і за допомогою безпілотників
Нагадаємо
У Сумській області йдуть спроби росіян у прикордонні, є вилазки їхніх диверсійно-розвідувальних груп, проте Україна вже вжила всіх необхідних заходів.