За октябрь Украину атаковали «шахеды» со 170 тысячами иностранных компонентов - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отмечает, россияне до сих пор используют компоненты от компаний из Китая, Европы и США для «шахедов» и ракет, которые применяются для атак на Украину. Об этом президент сообщил в вечернем обращении, пишет УНН.

Детали

Зеленский отметил, что за октябрь месяц более чем 2 тысячи «шахедов» было против Украины, против наших людей. Буквально каждые сутки. Такое количество «шахедов» - это более 170 тысяч компонентов, которые должны быть заблокированы для поставки в Россию. Микросхемы, микроконтроллеры, процессоры, много разных деталей, без которых просто был бы невозможен этот террор.

Все это поставляется в Россию из-за рубежа. И это, к сожалению, от компаний из Китая, Европы, Америки - много микровзносов в постоянный российский террор. Это снова и снова возвращает мир к необходимости работать значительно больше, чтобы контролировать экспорт специальных деталей и ресурсов. Чтобы не давать России возможность обходить санкции, которые давно уже были введены против России за эту войну. Так же как с «шахедами» - с российскими ракетами. Они все содержат компоненты из других стран,