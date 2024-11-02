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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 103860 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 111605 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 113479 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 134749 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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31 октября 2024, 13:19 • 143399 просмотра

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За октябрь Украину атаковали «шахеды» со 170 тысячами иностранных компонентов - Зеленский

За октябрь Украину атаковали «шахеды» со 170 тысячами иностранных компонентов - Зеленский

Киев  •  УНН

18:53 • 2280 просмотра

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В октябре россия атаковала Украину 2 тысячами шахедов, содержащих 170 тысяч иностранных компонентов. Детали поставляются из Китая, Европы и США, несмотря на санкции.

Президент Владимир Зеленский отмечает, россияне до сих пор используют компоненты от компаний из Китая, Европы и США для «шахедов» и ракет, которые применяются для атак на Украину. Об этом президент сообщил в вечернем обращении, пишет УНН.

Детали

Зеленский отметил, что за октябрь месяц более чем 2 тысячи «шахедов» было против Украины, против наших людей. Буквально каждые сутки. Такое количество «шахедов» - это более 170 тысяч компонентов, которые должны быть заблокированы для поставки в Россию. Микросхемы, микроконтроллеры, процессоры, много разных деталей, без которых просто был бы невозможен этот террор.

Все это поставляется в Россию из-за рубежа. И это, к сожалению, от компаний из Китая, Европы, Америки - много микровзносов в постоянный российский террор. Это снова и снова возвращает мир к необходимости работать значительно больше, чтобы контролировать экспорт специальных деталей и ресурсов. Чтобы не давать России возможность обходить санкции, которые давно уже были введены против России за эту войну. Так же как с «шахедами» - с российскими ракетами. Они все содержат компоненты из других стран,

- говорится в сообщении.

 Президент призвал к усилению санкций против россии.

Каждая схема обхода санкций - это преступление против людей и мира. И именно такие схемы позволяют России также помогать наращивать мышцы режимам в Иране и Северной Корее. Это глобальная угроза. И только глобальным, специальным давлением можно это преодолеть,

- подчеркнул Зеленский.

Зеленский: Украина могла бы ударить превентивно по северокорейским войскам в РФ, если бы была эта возможность1 ноября 2024, 20:49 • 50528 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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