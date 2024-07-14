За минувшие сутки на направлении городов Часов Яр и Торецк Донецкой области враг нанес 20 авиаударов с применением 32 авиабомб. Больше всего авиабомб пришлось на Торецкое направление, где враг сбросил 23 КАБы, что является наибольшим с момента начало активных боевых действий на том направлении. Об этом заявил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

"Вражеская авиация также не оставляет попыток и наносит авиаудары по направлению Часов Яр, Торецкое направление. Враг совершил за сутки прошедшие 20 авиаударов, сбросил 32 авиабомбы. Больше всего авиабомб пришлось на Торецкое направление. Это 23 КАБы, что является наибольшим за все начало активных боевых действий на том направлении", - сказал Волошин.

Напомним

За минувшие сутки на фронте зафиксировано 160 боевых столкновений на разных участках фронта, горячее всего было вблизи Новоалександровки на Покровском направлении.