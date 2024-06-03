За день враг совершил 18 обстрелов по Сумщине

За день оккупанты совершили 18 обстрелов по Сумщине, в результате был зафиксирован 61 взрыв. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

В течение дня россияне совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 61 взрыв. Обстрелам подверглись Юнаковская, Николаевская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, середина-Будская, Великописаревская общины - Сумская областная военная администрация.

Ситуация в общинах

Юнаковская: враг совершил артиллерийские обстрелы (5 взрывов).

Николаевская: силы террористов обстреляли из артиллерии (5 взрывов).

Хотинская: противник нанес удары из минометов (19 взрывов) и танка (1 взрыв).

Белопольская: вражеская армия нанесла артиллерийские обстрелы (11 взрывов).

Краснопольская: 2 мины сбросил враг на территорию общины. Также нанесены удары из артиллерии (3 взрыва), обстрелы FPV дронами (3 взрыва) и сброс с БПЛА взрывных устройств (8 взрывов).

Середина-Будская: оккупанты совершили минометные обстрелы (2 взрыва).

Великописаревская: рф сбросила с БпЛА взрывные устройства (4 взрыва).

россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий Сумской области