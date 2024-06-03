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За день враг совершил 18 обстрелов по Сумщине
Войска рф совершили 18 обстрелов на приграничные районы и населенные пункты в Сумской области, в результате чего произошел 61 взрыв в нескольких населенных пунктах.
Воздушные силы зафиксировали движение неустановленного типа БпЛА в нескольких областях
Согласно сообщениям, украинские воздушные силы обнаружили группы беспилотников неустановленного типа в нескольких областях.
В регионах рф сотни мобилизованных, отказавшихся воевать в Украине, насильно отправляют на фронт - росСМИ
российских мобилизованных, которые сознательно отказались воевать на территории Украины, удерживают на территории воинских частей, а затем без их согласия отправляют на фронт и в других регионах, выяснила "Верстка".
В Донецкой области без вести пропал журналист и военный Александр Петраковский: что известно
Журналист и младший лейтенант Александр Петраковский, командовавший механизированной ротой, пропал без вести во время боевого столкновения с противником в районе часового оврага Донецкой области 30 мая 2024 года, добросовестно выполняя свой воинский долг.
В рф мужчина забрасывал забрасывавший "коктейлями Молотова" храм Дмитрия Донского
Неизвестный забросал "коктейлями Молотова" храм Дмитрия Донского в российской Тюмени.
Заставлял подчиненных строить частный дом: для командующего регионального управления сил ТрО " Юг " будут просить арест
Прокуратура будет настаивать на применении содержания под стражей или залога в размере 5 млн грн в качестве меры пресечения к командиру регионального управления сил территориальной обороны "Юг", который подозревается в принуждении своих подчиненных построить ему частный дом.
Завтра отключения света в Киеве могут быть длиннее: в YASNO назвали причину
4 июня в Киеве стабилизационные отключения электроэнергии могут быть более продолжительными из-за значительных ограничений на подачу электроэнергии, вызванных плановыми ремонтами энергетического оборудования.
Ситуация в энергосистеме сложная - Минэнерго
В Минэнерго отметили, что продолжается ремонтная кампания и кампания по восстановлению, однако враг не оставляет намерений разрушения энергетической системы.
На платформе X официально разрешили публиковать контент для взрослых
Социальная сеть Илона Маска x официально разрешила пользователям размещать на платформе порнографический контент с некоторыми ограничениями, такими как требование обозначать контент NSFW как "чувствительный" и запрет на размещение откровенного контента на видных местах, таких как фотографии профиля.
Официально: Килиан Мбаппе стал игроком "Реал Мадрид"
Килиан Мбаппе официально присоединился к мадридскому "Реалу" по пятилетнему контракту после того, как испанский клуб выиграл свой 15-й титул в Лиге чемпионов.