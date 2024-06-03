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За день ворог здійснив 18 обстрілів по Сумщині

За день ворог здійснив 18 обстрілів по Сумщині

Київ • УНН

 • 76353 перегляди

Війська рф здійснили 18 обстрілів на прикордонні райони і населені пункти в Сумській області, у результаті чого стався 61 вибух в декількох населених пунктах.

За день окупанти здійснили 18 обстрілів по Сумщині, у результаті було зафіксовано 61 вибух. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 61 вибух. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Середино-Будська, Великописарівська громади

- Сумська обласна військова адміністрація.

Ситуація в громадах

Юнаківська: ворог здійснив артилерійські обстріли (5 вибухів).

Миколаївська: сили терористів обстріляли з артилерії (5 вибухів).

Хотінська: противник завдав ударів з мінометів (19 вибухів) та танку (1 вибух).

Білопільська: ворожа армія нанесла артилерійські обстріли (11 вибухів).

Краснопільська: 2 міни скинув ворог на територію громади. Також завдано удари з артилерії (3 вибухи), обстріли FPV дронами (3 вибухи) та скидання з БПЛА вибухових пристроїв (8 вибухів).

Середино-Будська: окупанти здійснили мінометні обстріли (2 вибухи).

Великописарівська: рф скинула з БпЛА вибухові пристрої (4 вибухи).

росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій Сумської області02.06.24, 23:50 • 21424 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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