За июнь в ВСУ поступило около 100 тыс. бронежилетов - Мотузяник
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. За неделю Вооруженные силы Украины получили 22 тысячи бронежилетов, за июнь около 100 тыс. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга, передает УНН.
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"С 23 по 29 июня для обеспечения подразделений войска поступило 22 тыс. бронежилетов, более 12 тыс. кевларовых шлемов, более 21 тыс. пар обуви и почти 30 тыс. комплектов военной формы", - сказал Мотузяник.
По его словам, вскоре, по заключенным договорам, ожидается поступление в ВСУ еще 17 тыс. бронежилетов и 7 тыс. шлемов.
"Это те средства личной бронезащиты, которые уже на пути к складам Сил логистики, или находятся в процессе учета. То есть появятся на балансе в ближайшие дни. В общем, по итогам поставки за июнь, в частности, те которые будут учтены в течение сегодняшнего дня, Минобороны передало в ВСУ уже около 100 тыс. бронежилетов. По состоянию на вчерашний вечер на складах Сил логистики было накоплено средств бронезащиты примерно на 6 бригад", - рассказал Мотузяник.
Он напомнил, что в течение июня идет подготовка к зимнему периоду. Темпы этой подготовки наращиваются.
"В течение прошлой недели в Вооруженные силы Украины было поставлено 21 тыс. единиц зимних курток", - сказал Мотузяник.
Дополнение
С 8 по 15 июня для обеспечения подразделений Вооруженных сил Министерство обороны передало более 33 тыс. бронежилетов.
Президент Украины Зеленский заявил, что ожидает проверки логистики в армии – проверки поставляемого и того, как распределяются средства индивидуальной защиты.