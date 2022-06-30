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За червень до ЗСУ надійшло близько 100 тис. бронежилетів – Мотузяник

За червень до ЗСУ надійшло близько 100 тис. бронежилетів – Мотузяник

Київ • УНН

 • 84397 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. За тиждень Збройні сили України отримали 22 тисяч бронежилетів, за червень близько 100 тис. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу, передає УНН.

Цитата

"З 23 по 29 червня для забезпечення підрозділів війська надійшло 22 тис. бронежилетів, понад 12 тис. кевларових шоломів, більше 21 тис. пар взуття та майже 30 тис. комплектів військової форми",- сказав Мотузяник.

За його словами, невдовзі, за укладеними договорами очікується надходження до ЗСУ ще 17 тис. бронежилетів та 7 тис. шоломів.

"Це ті засоби особистого бронезахисту, які вже на шляху до складів Сил логістики, або ж перебувають у процесі обліку. Тобто з'являться на балансі у найближчі дні. Загалом, за підсумками поставки за червень, зокрема, ті які будуть обліковані протягом сьогоднішнього дня, то Міноборони передало до ЗСУ вже близько 100 тис. бронежилетів. Станом на вчорашній вечір на складах Сил логістики було накопичено засобів бронезахисту приблизно на 6 бригад", - розповів Мотузяник.

Він нагадав, що впродовж червня триває підготовка до зимового періоду. Темпи цієї підготовки нарощуються.

"Впродовж минулого тижня до Збройних сил України було поставлено 21 тис. одиниць зимових курток", - сказав Мотузяник.

Доповнення

З 8 по 15 червня для забезпечення підрозділів Збройних сил Міністерство оборони передало понад 33 тис. бронежилетів.

Президент України Зеленський заявив, що очікує перевірки логістики в армії – перевірки того, що постачається, і того, як розподіляються засоби індивідуального захисту.

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