За время лечения в клинике состояние Саакашвили ухудшилось - центр "Эмпатия"

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В центре "Эмпатия" сообщили, что находящегося на лечении в клинике "Вивамеди" бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили необходимо срочно вывести из пенитенциарной системы Грузии. По словам представителей клиники, за семь месяцев пребывания в клинике состояние здоровья Саакашвили только ухудшилось. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Грузия online.