За время лечения в клинике состояние Саакашвили ухудшилось - центр "Эмпатия"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В центре "Эмпатия" сообщили, что находящегося на лечении в клинике "Вивамеди" бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили необходимо срочно вывести из пенитенциарной системы Грузии. По словам представителей клиники, за семь месяцев пребывания в клинике состояние здоровья Саакашвили только ухудшилось. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Грузия online.
Детали
В центре подчеркивают, что по запросу адвокатов центр провел судебно-медицинскую экспертизу, в которую были привлечены 17 местных и международных специалистов. Экспертный вывод был подготовлен 29 ноября. Также дополнительно был дан вывод американского токсиколога.
Учитывая вероятность интоксикации и, несмотря на множество диагнозов, этиологические факторы установить не удалось. Соответственно проводится симптоматическая и поддерживающая терапия, которая не может предотвратить прогресс тяжелых диагнозов.
Более того, за время пребывания экс-президента в больнице было допущено грубое нарушение "Закона Грузии о правах пациента", в том числе по защите конфиденциальной информации. Кроме того, были опубликованы видеозаписи из палаты Саакашвили, которая считается нарушением статьи 3 Европейской конвенции по правам человека (Запрет пыток) и "является классическим примером унижающего достоинство обращения".
Дополнение
Саакашвили, который по завершении своего президентского срока в Грузии жил и работал в Украине, тайно вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов осенью 2021 года, после чего был задержан и заключен в тюрьму.
Состояние здоровья политика сильно ухудшилось после двух голодовок. Охраняемый в тбилисской клинике "Вивамеди" Саакашвили остается с мая.
Ранее адвокат третьего президента Грузии заявил, что, по данным обследования, вероятными диагнозами Саакашвили являются деменция и туберкулез, и окончательно это не установлено.
В отчете, распространенном командой юристов Саакашвили, американский токсиколог Дэвид Смит сказал, что "тестирование выявило наличие тяжелых металлов" в организме Саакашвили, а демонстрирующие патологические симптомы "являются результатом отравления тяжелыми металлами" .
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал власти Грузии допустить его к бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили.