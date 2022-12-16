За час лікування у клініці стан Саакашвілі погіршився - центр "Емпатія"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. В центрі "Емпатія" повідомили, що колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі, який наразі перебуває на лікуванні в клініці "Вівамеді", необхідно терміново вивести з пенітенціарної системи Грузії. За словами представників клініки, за сім місяців перебування у клініці стан здоров'я Саакашвілі лише погіршився. Про це повідомляє УНН з посиланням на Грузія online.
Деталі
У центрі наголошують, що на запит адвокатів центр провів судово-медичну експертизу, до якої було залучено 17 місцевих та міжнародних фахівців. Експертний висновок було підготовлено 29 листопада. Також додатково було надано висновок американського токсиколога.
Враховуючи ймовірність інтоксикації та незважаючи на безліч діагнозів, етіологічні фактори встановити не вдалося. Відповідно проводиться симптоматична та підтримуюча терапія, яка не може запобігти прогресу важких діагнозів.
Більше того, за час перебування екс-президента у лікарні було допущено грубе порушення "Закону Грузії про права пацієнта", зокрема щодо захисту конфіденційної інформації. Крім того, були опубліковані відеозаписи з палати Саакашвілі, що вважається порушенням статті 3 Європейської конвенції з прав людини (Заборона тортур) і "є класичним прикладом звернення, що принижує гідність".
Доповнення
Саакашвілі, який після завершення свого президентського терміну у Грузії жив і працював в Україні, таємно повернувся до Грузії незадовго до першого туру муніципальних виборів восени 2021 року, після чого був затриманий та ув'язнений.
Стан здоров'я політика сильно погіршився після двох голодувань. Під охороною у тбіліській клініці "Вівамеді" Саакашвілі залишається з травня.
Раніше адвокат третього президента Грузії заявив, що, за даними обстеження, ймовірними діагнозами Саакашвілі є деменція та туберкульоз, і остаточно це не встановлено.
У звіті, поширеному командою юристів Саакашвілі, американський токсиколог Девід Сміт сказав, що "тестування виявило наявність важких металів" в організмі Саакашвілі, а патологічні симптоми, які він демонструє, "є результатом отруєння важкими металами".
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав владу Грузії допустити його до колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі.