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С улиц Киева уберут более 170 маршруток через фейковые документы

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КИЕВ. 12 октября. УНН. Департамент транспортной инфраструктуры КГГА разорвал договоры на 21 автобусном маршруте и убирает с улиц более 170 маршруток с поддельными документами. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Цитата

“Киев разорвал договоры на 21 автобусном маршруте и убирает с улиц 172 маршрутки с поддельными документами”, — написал Усов.

Детали

По его словам, на эти маршруты будут направлены компенсаторные силы “Киевпасстранс” и других частных перевозчиков.

Усов отмечает, что решение о расторжении приняли по результатам проверки документов в рамках аудита со стороны Департамента внутреннего финансового контроля КГГА.

“На предыдущие конкурсы нарушители подавали сфальсифицированные данные: неверно указывали госномера, пассажировместимость автобусов, период обновления автопарка, информацию о экологичности машин. На конкурс заявляли одни автобусы, а документы подкладывали на другие.

Чтобы не допустить провокаций и физического уничтожения еще не проверенных документов, КСП усилила охрану предприятия ”, - сообщил Усов. Он добавил, что аудит продолжается.

“К бурной реакции маршруточных мафии готовы. Попытки саботажа перевозки киевлян только заставят мэрию действовать более решительно ”, - добавил Усов.

Ранее Усов сообщал, что в Киеве ввели новые правила работы маршруток. В частности, температура в салоне летом должно быть не более 22 градусов, зимой не менее 15-ти, водители должны быть в униформе, уметь оказать первую домедицинскую помощь, помощь человеку на коляске.

Напомним, в столице пьяный водитель маршрутного автобуса попал в ДТП.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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