З вулиць Києва приберуть понад 170 маршруток через фейкові документи
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Департамент транспортної інфраструктури КМДА розірвав договори на 21 автобусному маршруті та прибирає з вулиць понад 170 маршруток з підробленими документами. Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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«Київ розірвав договори на 21 автобусному маршруті та прибирає з вулиць 172 маршрутки з підробленими документами», - написав Усов.
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За його словами, на ці маршрути будуть спрямовані компенсаторні сили «Київпастрансу» й інших приватних перевізників.
Усов зауважує, що рішення про розірвання ухвалили за результатами перевірки документів в рамках аудиту з боку Департаменту внутрішнього фінансового контролю КМДА.
«На попередні конкурси порушники подавали сфальшовані дані: невірно вказували держномери, пасажиромісткість автобусів, період оновлення автопарку, інформацію щодо екологічності машин. На конкурс заявляли одні автобуси, а документи підкладали на інші.
Щоб не допустити провокацій і фізичного знищення ще не перевірених документів, КСП посилила охорону підприємства», - повідомив Усов. Він додав, що аудит триває.
«До бурхливої реакції маршруточної мафії готові. Спроби саботажу перевезення киян лише змусять мерію діяти більш рішуче», - додав Усов.
Раніше Усов повідомляв, що у Києві ввели нові правила роботи маршруток. Зокрема, температура в салоні влітку має бути не більше 22 градусів, взимку не менше 15-ти, водії мають бути в уніформі, вміти надати першу домедичну допомогу, поміч людині на візку.
Нагадаємо,у столиці п’яний водій маршрутного автобуса потрапиву ДТП.