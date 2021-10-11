З вулиць Києва приберуть понад 170 маршруток через фейкові документи

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«Київ розірвав договори на 21 автобусному маршруті та прибирає з вулиць 172 маршрутки з підробленими документами», - написав Усов.

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За його словами, на ці маршрути будуть спрямовані компенсаторні сили «Київпастрансу» й інших приватних перевізників.

Усов зауважує, що рішення про розірвання ухвалили за результатами перевірки документів в рамках аудиту з боку Департаменту внутрішнього фінансового контролю КМДА.

«На попередні конкурси порушники подавали сфальшовані дані: невірно вказували держномери, пасажиромісткість автобусів, період оновлення автопарку, інформацію щодо екологічності машин. На конкурс заявляли одні автобуси, а документи підкладали на інші.

Щоб не допустити провокацій і фізичного знищення ще не перевірених документів, КСП посилила охорону підприємства», - повідомив Усов. Він додав, що аудит триває.

«До бурхливої реакції маршруточної мафії готові. Спроби саботажу перевезення киян лише змусять мерію діяти більш рішуче», - додав Усов.

Раніше Усов повідомляв, що у Києві ввели нові правила роботи маршруток. Зокрема, температура в салоні влітку має бути не більше 22 градусів, взимку не менше 15-ти, водії мають бути в уніформі, вміти надати першу домедичну допомогу, поміч людині на візку.

Нагадаємо,у столиці п’яний водій маршрутного автобуса потрапиву ДТП.