С прокурорской машины похитили норковую шубу
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Одесской области вчера, 20 ноября, ограбили машшину, которая принадлежит прокурору. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
20 ноября вечером неустановленное лицо путем разбития окна задней левой пассажирской двери автомобиля Hyundai, похитило вещи потерпевшей, а именно: пальто стоимостью 14 тыс. гривен, шубу норковую стоимостью 65 тыс. гривен, женские туфли стоимостью 5 тыс. гривен, косметику стоимостью 11 тыс. гривен и прочее. Общая сумма ущерба более 100 тыс. гривен.
Автомобиль принадлежит прокурору Одесской местной прокуратуры.
Начато досудебное расследование ч.3 ст.185 УК Украины.
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Как сообщал УНН, 14 ноября, в Киеве неизвестные обокрали народного депутата Украины.