З прокурорської машини викрали норкову шубу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. В Одеській області вчора, 20 листопада, пограбували машину, яка належить прокурору. Про це повідомили УНН у правоохоронних органах.
20 листопада ввечері невстановлена особа шляхом розбиття вікна задніх лівих пасажирських дверей автомобіля Hyundai, викрала речі потерпілої, а саме: пальто вартістю 14 тис. гривень, шубу норкову вартістю 65 тис. гривень, жіночі туфлі вартістю 5 тис. гривень, косметику вартістю 11 тис. гривень та інше. Загальна сума збитку понад 100 тис. гривень.
Автомобіль належить прокурору Одеської місцевої прокуратури.
Розпочато досудове розслідування ч.3 ст.185 КК України.
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Як повідомляв УНН, 14 листопада, у Києві невідомі обікрали народного депутата України.