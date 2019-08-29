С начала года в Украине зафиксировано уже более 40 случаев АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В Украине с начала 2019 года зафиксировано 43 случая африканской чумы свиней (АЧС). Об этом свидетельствует статистика сайта "СТОП АЧС", который введен в рамках проекта технической помощи ФАО "Развитие потенциала раннего выявления и реагирования на африканскую чуму свиней в Украине", передает УНН.
В 27 случаях заболевание было зарегистрировано у домашних животных, в 10 - у диких. Еще в шести случаях АЧС была зафиксирована на территории инфицированных объектов.
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Сообщается, что первый возбудитель АЧС был выявлен в 2012 году в селе Камышеватка Запорожской области.
Всего в Украине с 2012 года зарегистрировано 499 вспышек АЧС - вирус не обошел ни одной из областей.
Как писал УНН, в 2018 году в Украине контроллеры зарегистрировали 145 случаев болезни.
В феврале 2019 года Ассоциация животноводов Украины обратился к Кабмину с требованием снизить или временно отменить налоги для свиноводов, чтобы уменьшить давление на отрасль в разгар эпидемии африканской чумы свиней.
Призыв животноводов поддержали отдельные нардепы, а в налоговом комитете ВР VIII созыва пообещали рассмотреть такое предложение, если оно поступит от правительства.
В МЭРТ по этому поводу посоветовали животноводам обратиться в АМКУ, поскольку именно там решаются вопросы о введении налоговых преференций.