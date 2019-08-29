З початку року в Україні зафіксовано вже понад 40 випадків АЧС

КИЇВ. 29 серпня. УНН. В Україні з початку 2019 року зафіксовано 43 випадки африканської чуми свиней (АЧС). Про це свідчить статистика сайту "СТОП АЧС", який запроваджено в рамках проекту технічної допомоги ФАО "Розбудова потенціалу раннього виявлення та реагування на африканську чуму свиней в Україні", передає УНН.