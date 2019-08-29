З початку року в Україні зафіксовано вже понад 40 випадків АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. В Україні з початку 2019 року зафіксовано 43 випадки африканської чуми свиней (АЧС). Про це свідчить статистика сайту "СТОП АЧС", який запроваджено в рамках проекту технічної допомоги ФАО "Розбудова потенціалу раннього виявлення та реагування на африканську чуму свиней в Україні", передає УНН.
У 27 випадках захворювання було зареєстровано у домашніх тварин, в 10 - у диких. Ще в шести випадках АЧС була зафіксована на території інфікованих об'єктів.
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Повідомляється, що перший збудник АЧС було виявлено у 2012 році в селі Комишуватка Запорізької області.
Всього в Україні з 2012 року зареєстровано 499 спалахів АЧС - вірус не оминув жодної з областей.
Як писав УНН, у 2018 році в Україні контролери зареєстрували 145 випадків хвороби.
У лютому 2019 року Асоціація тваринників України звернулася до Кабміну з вимогою знизити або тимчасово скасувати податки для свинарів, щоб зменшити тиск на галузь у розпал епідемії африканської чуми свиней.
Заклик тваринників підтримали окремі нардепи, а в податковому комітеті ВР VIII скликання пообіцяли розглянути таку пропозицію, якщо вона надійде від уряду.
У МЕРТ із цього приводу порадили виробникам тваринницької продукції звернутися в АМКУ, оскільки саме там вирішуються питання про введення податкових преференцій.