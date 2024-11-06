Южная Корея выделит 14,9 млн долл. на восстановление разрушенного оккупантами лицея на Киевщине
Киев • УНН
Южная Корея профинансирует восстановление профессионального лицея на Киевщине, разрушенного российской ракетой в 2022 году. Новый корпус площадью 7,9 тыс. м2 сможет принять 1200 учеников, включая 400 взрослых на переподготовку.
Южная Корея поможет восстановить корпус профессионального лицея на Киевщине, который разрушили россияне в 2022 году. Соответствующий протокол подписали директор Корейского агентства по международному сотрудничеству в Украине Текин Ли, министр образования и науки Оксен Лисовой и глава Киевской областной государственной администрации Руслан Кравченко, передает УНН.
Детали
26 февраля 2022 года в результате ракетного удара был полностью разрушен 3-этажный учебный корпус и повреждено общежитие. Учебный процесс это не остановило - 1 сентября 2022 года заведение возобновило работу. Чтобы дети могли продолжить обучение под учебный корпус переоборудовали общежитие. Благодаря помощи Турецкого агентства по сотрудничеству и координации "TIKA" восстановлено уничтожен Учебный практический центр швейного производства, установлены во все учебные помещения учебного заведения новые металлопластиковые окна, новые двери.
"Однако планы восстановить все разрушенное россиянами мы не оставляли. Отстроить главный корпус лицея поможет Южная Корея. Международные партнеры также предоставят оборудование для организации образовательного процесса", - рассказал Кравченко.
Восстановление будет финансировать правительство Южной Кореи - речь идет о 14,9 млн долларов США. Международные партнеры будут контролировать также весь процесс.
"Мы продолжаем искать и привлекать средства на восстановление разрушенных россией учебных заведений. К сожалению, из-за циничных атак врага имеем более 350 разрушенных учебных заведений. Однако видим, как мир объединяется вокруг Украины, чтобы помочь в восстановлении справедливости. И сегодня мы имеем еще одного международного партнера в приближении к этой цели", - отметил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.
Площадь нового корпуса составит 7,9 тыс. м2. Здесь будут размещены учебные, производственные, административные помещения, библиотека, актовый зал, спортзал, укрытие.
В отстроенном лицее в целом смогут учиться 1200 соискателей, 400 из них - по программам переподготовки для взрослого населения.
"Всего на Киевщине в результате полномасштабного вторжения повреждены и разрушены 245 образовательных учреждений. Мы уже восстановили 209. Значительную помощь оказывают международные партнеры. Вместе мы возвращаем детей к качественному и, что важно, к безопасному обучению", - добавил Кравченко.
Лицей осуществляет подготовку по следующим направлениям: общественное питание и хлебопекарное производство; гостинично-ресторанное дело; швейное производство; строительство; сфера обслуживания; сфера IT-технологий; электротехническое производство; автомобильный транспорт; дизайнерское направление; банковская сфера.