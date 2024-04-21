Ежедневно на контрольно-пропускных пунктах задерживают до 10 мужчин, которые пытаются незаконно пересечь границу - Демченко

Пограничники ежедневно фиксируют попытки незаконного пересечения границы через пункты пропуска, когда мужчины пытаются предоставить поддельные документы. За день на пунктах пропуска до 10 мужчин разоблачают на попытках незаконно пересечь границу. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

Конечно есть и попытки незаконного пересечения границы через пункты пропуска, когда мужчины пытаются предоставить поддельные документы. Такие случаи ежедневно фиксируются на границе. Это может быть около 10 человек, которых мы разоблачаем с такими документами при попытке пересечения границы. Также, к сожалению, продолжаются случаи попыток незаконного пересечения границы по зеленому участку. Здесь таких случаев мы фиксируем больше, чем по пунктам пропуска, но надо понимать, что граница усилена. Группы Государственной пограничной службы вместе с другими правоохранительными органами действуют и в приграничье, чтобы заблаговременно разоблачать попытки незаконного пересечения границы, - сказал Демченко.

Детали

Он отметил, что попытки незаконного пересечения границы больше всего фиксируется на границе с Молдовой и Румынией.

Напомним

Житель Львова планировал незаконно пересечь границу с Молдовой, руководствуясь онлайн-подсказками, за которые предварительно заплатил $4000, но сломал ногу и не смог продолжить движение. Бывшая жена мужа обратилась на "горячую линию" в ГПСУ, - пострадавшего нашли, оказали медицинскую помощь, после чего доставили в подразделение.